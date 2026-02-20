Kermesse La Chaise-Dieu
dimanche 9 août 2026 · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Kermesse
Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les jeunes du centre de loisirs organisent une grande kermesse le 2éme dimanche d’août dès 14h30 avec démonstrations, jeux, tombola, buvette, restauration…
.
Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 89 49 34 casactivites43160@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The kids at the recreation center are organizing a big fair on the 2%E9th Sunday in August starting at 2:30 p.m., featuring demonstrations, games, a raffle, a refreshment stand, food, and more…
L’événement Kermesse La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Séance de cinéma Jeune Public Rita et Crocodile Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- Séance de cinéma Le chant des forêts Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- séance de cinéma L’Agent secret (VOstf) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- Séance de cinéma L’être aimé (VO) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- Brocante d’été La Chaise-Dieu 12 juillet 2026