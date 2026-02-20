Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Kermesse

Jardin public La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Les jeunes du centre de loisirs organisent une grande kermesse le 2éme dimanche d’août dès 14h30 avec démonstrations, jeux, tombola, buvette, restauration…

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Jardin public La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 89 49 34 casactivites43160@gmail.com

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English :

The kids at the recreation center are organizing a big fair on the 2%E9th Sunday in August starting at 2:30 p.m., featuring demonstrations, games, a raffle, a refreshment stand, food, and more…

L’événement Kermesse La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay