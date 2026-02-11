Le mystère vivant de La Danse Macabre La Chaise-Dieu

Le mystère vivant de La Danse Macabre

Parvis de l’Abbatiale St Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Spectacle théâtral du mystère vivant de La Danse Macabre à 15 proposé par l’Association D’Animation Cantonale (ADAC) sur le parvis de l’église abbatiale en accès libre

Parvis de l’Abbatiale St Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16

English :

Theatrical performance of the living mystery of La Danse Macabre at 3pm, presented by the Association D’Animation Cantonale (ADAC) in front of the abbey church, free admission

