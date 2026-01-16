Les Journées de l’Orgue La Chaise-Dieu
Les Journées de l'Orgue La Chaise-Dieu mardi 4 août 2026.
Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 7 EUR
sur présentation de justificatifs
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-06
2026-08-04
Les Journées de l'orgue sont proposées chaque année début août pour mettre à l'honneur les grandes orgues baroques de l'église abbatiale 3 récitals organisés par l'association Marin Carouge seront donnés du 4 au 6 août 2026
Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
English :
The Journées de l'orgue (organ days) are held every year at the beginning of August to honor the abbey church's great Baroque organs: 3 recitals organized by the Marin Carouge association will be given from August 4 to 6, 2026
