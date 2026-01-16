Les Journées de l’Orgue La Chaise-Dieu

Les Journées de l’Orgue

Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-06

2026-08-04

Les Journées de l’orgue sont proposées chaque année début août pour mettre à l’honneur les grandes orgues baroques de l’église abbatiale 3 récitals organisés par l’association Marin Carouge seront donnés du 4 au 6 août 2026

Eglise abbatiale Saint Robert La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

The Journées de l’orgue (organ days) are held every year at the beginning of August to honor the abbey church’s great Baroque organs: 3 recitals organized by the Marin Carouge association will be given from August 4 to 6, 2026

