Festival Région des Lumières Abbatiale Saint-Robert Façade Abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Festival Région des Lumières Abbatiale Saint-Robert

Façade Abbatiale Saint-Robert Abbaye La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-08

Tous les soirs du 8 au 30 août, le Festival Région des Lumières et Les Allumeurs de Rêves proposeront quatre spectacles de 20mn et feront prendre vie à la façade de l’abbatiale. Ouvert à tous et gratuit.

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Façade Abbatiale Saint-Robert Abbaye La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Every evening from August 8 to 30, the Région des Lumières Festival and Les Allumeurs de Rêves will present four 20-minute shows that will bring the abbey church’s façade to life. Open to everyone and free of charge.

L’événement Festival Région des Lumières Abbatiale Saint-Robert La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay