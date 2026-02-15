Festival Epinal bouge l’été Épinal
Festival Epinal bouge l’été
Place des Vosges rue Général Leclerc Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté, la ville d’Epinal propose des concerts les vendredis soirs et des spectacles pour les enfants le mercredi.Tout public
Place des Vosges rue Général Leclerc Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00
English :
As part of the Epinal Bouge l’Eté festival, the town of Epinal offers concerts on Friday evenings and shows for children on Wednesdays.
L’événement Festival Epinal bouge l’été Épinal a été mis à jour le 2026-02-13 par OT EPINAL ET SA REGION