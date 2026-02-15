Festival Epinal bouge l’été Épinal

Festival Epinal bouge l’été

Place des Vosges rue Général Leclerc Épinal Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Date :

Début : Vendredi 2026-07-07

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre du Festival Epinal Bouge l’Eté, la ville d’Epinal propose des concerts les vendredis soirs et des spectacles pour les enfants le mercredi.Tout public

Place des Vosges rue Général Leclerc Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 00

English :

As part of the Epinal Bouge l’Eté festival, the town of Epinal offers concerts on Friday evenings and shows for children on Wednesdays.

