Festival Exhibitronic Festival international des arts sonores Strasbourg
jeudi 3 septembre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Festival Exhibitronic Festival international des arts sonores
7 rue de la Krutenau Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-03
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-03
Fondé en 2010, ce festival international dédié aux arts sonores et aux technologies numériques a pour vocation de populariser la musique électroacoustique d’aujourd’hui. Au programme concerts, performances, ateliers, et de nombreuses rencontres, autour d’univers sonores originaux et de musiciens et compositeurs de talent. De quoi vivre un véritable voyage sonore, rempli d’échanges, de découvertes et de fêtes ! .
7 rue de la Krutenau Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Info@exhibitronic.eu
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English :
L’événement Festival Exhibitronic Festival international des arts sonores Strasbourg a été mis à jour le 2026-07-13 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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