Festival Expoésie Michel CLOUP Salle Rio Périgueux

Festival Expoésie Michel CLOUP

Salle Rio 94 Rue Biron Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Concert de Michel Cloup Trio à 19h30.

Michel Cloud trio / Rock (Toulouse)

Auteur-compositeur, chanteur, guitariste et manipulateur de sons basé à Toulouse, Michel Cloup a traversé plus de trois décennies dans le rock indépendant français avec, entre autres, les formations Diabologum, Expérience et depuis sous son nom. Il est connu pour un Rock teinté de musique électronique et de hip hop, exigeant, aventureux et lettré, ainsi que pour son parlé-chanté, qui a inspiré plusieurs générations de jeunes groupes ou chanteurs Français.

Tarif unique 10€ .

Salle Rio 94 Rue Biron Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Expoésie Michel CLOUP Périgueux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Communal de Périgueux