Festival Expoésie Michel CLOUP Salle Rio Périgueux
Festival Expoésie Michel CLOUP Salle Rio Périgueux jeudi 12 mars 2026.
Festival Expoésie Michel CLOUP
Salle Rio 94 Rue Biron Périgueux Dordogne
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Concert de Michel Cloup Trio à 19h30.
Michel Cloud trio / Rock (Toulouse)
Auteur-compositeur, chanteur, guitariste et manipulateur de sons basé à Toulouse, Michel Cloup a traversé plus de trois décennies dans le rock indépendant français avec, entre autres, les formations Diabologum, Expérience et depuis sous son nom. Il est connu pour un Rock teinté de musique électronique et de hip hop, exigeant, aventureux et lettré, ainsi que pour son parlé-chanté, qui a inspiré plusieurs générations de jeunes groupes ou chanteurs Français.
Tarif unique 10€ .
Salle Rio 94 Rue Biron Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Expoésie Michel CLOUP Périgueux a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Communal de Périgueux