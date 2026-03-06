Festival Expoésie

Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-21

2026-03-10

Voilà, 25, nous y sommes, le quart de siècle déboule au quart de tour ! C’est la fête, la joie préservée dans un monde qui déraille. 25 éditions qu’à Périgueux et en Dordogne la poésie s’évade de son cocon de papier, prend l’air, s’élance en liberté à la rencontre du public, de tous les publics. 25 éditions qu’elle se métisse avec délice au contact des autres arts, pour envoûter les places, les rues, les médiathèques, les librairies, les galeries, les musées, les établissements scolaires, les Ehpad.

Le festival Expoésie est propulsé plein poème dans une troisième décennie grâce à la fidélité de ses partenaires, de ses bénévoles, de son public. Et bien sûr grâce à la qualité de ses invité.e.s artistiques.

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 83 67 74 feroce.marquise@gmail.com

