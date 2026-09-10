Festival Femmes du Monde Siân Pottok Place Grégoire de Tours Brioude

Informations pratiques

Brioude

Festival Femmes du Monde Siân Pottok

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

pass 3 soirée 45€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Autrice, compositrice, musicienne, interprète et photographe, Siân Pottok nous dévoile un monde interconnecté, une synthèse culturelle forgée par ses origines indiennes, congolaises, belges et slovaques, ainsi que par ses racines américaines.

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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00 animation@ville-brioude.fr

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English :

Author, composer, musician, performer, and photographer, Sion Pottok reveals an interconnected world—a cultural synthesis shaped by her Indian, Congolese, Belgian, and Slovak heritage, as well as her American roots.

L’événement Festival Femmes du Monde Siân Pottok Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne