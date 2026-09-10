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AGENDA · Brioude

Festival Femmes du Monde Siân Pottok Place Grégoire de Tours Brioude

vendredi 16 octobre 2026 · Place Grégoire de Tours · Brioude

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Place Grégoire de Tours
Adresse
Halle aux Grains
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif
19 19 pass 3 soirée 45€

Brioude

Festival Femmes du Monde Siân Pottok

Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

pass 3 soirée 45€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Autrice, compositrice, musicienne, interprète et photographe, Siân Pottok nous dévoile un monde interconnecté, une synthèse culturelle forgée par ses origines indiennes, congolaises, belges et slovaques, ainsi que par ses racines américaines.
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Place Grégoire de Tours Halle aux Grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 56 00  animation@ville-brioude.fr

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English :

Author, composer, musician, performer, and photographer, Sion Pottok reveals an interconnected world—a cultural synthesis shaped by her Indian, Congolese, Belgian, and Slovak heritage, as well as her American roots.

L’événement Festival Femmes du Monde Siân Pottok Brioude a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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