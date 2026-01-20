Festival Festival du Jeu de La Rochelle Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle

Festival Festival du Jeu de La Rochelle

Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Un week‑end 100 % Jeu, convivialité et partage !



Le Festival du Jeu de La Rochelle revient pour une deuxième édition placée sous le signe du plaisir de jouer ensemble.

.

Parvis de la Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine larochelleludique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival La Rochelle Game Festival

A weekend 100% dedicated to games, conviviality and sharing!



The Festival du Jeu de La?Rochelle returns for a second edition dedicated to the pleasure of playing together.

L’événement Festival Festival du Jeu de La Rochelle La Rochelle a été mis à jour le 2026-01-20 par Nous La Rochelle