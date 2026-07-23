Festival Fête de la science Féru des Sciences Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Jarville-la-Malgrange

Festival Fête de la science Féru des Sciences

Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Force, équilibre, pesanteur et mouvement la physique en actionÀ l’occasion de la fête de la science, le Féru des Sciences vous invite pour deux après-midis totalement gratuites pour découvrir les secrets de la physique autour de la pétanque, de la pomme de Newton, des machines à vapeur notamment en lien avec la future exposition En route ! (Ouverture prévue le 19 décembre 2026). Découvrez seul.e, entre ami.e.s ou en famille les multiples ateliers et animations imaginées par les équipes du Féru des Sciences, des scientifiques de l’Université de Lorraine et jouez aux jeux en bois géants Struktures proposé par la compagnie Cie Atoll.k pour appréhender les lois de la physique. Le spectacle Tuiles de la Compagnie Cie Atoll.k propose un solo de jonglerie burlesque avec des objets du quotidien dans l’esprit de Jacques Tati défiant les règles de la pesanteur le samedi et le dimanche à 16h.PUBLIC Familles (à partir de 3 ans) Tout public

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Le Féru des sciences 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

Force, Balance, Gravity, and Motion: Physics in Action—As part of Science Festival, the F%E9ru des Sciences invites you to two completely free afternoons to discover the secrets of physics through pétanque, Newton’s apple, and steam engines—particularly in connection with the upcoming exhibition “En route! %BB (Scheduled to open on December 19, 2026).%A0Come alone, with friends, or with family to explore the many workshops and activities designedE9 by the teams at the F%E9ru des Sciences and scientists from the University of Lorraine, and play the giant wooden Struktures games offered by the Cie Atoll.k theater company to grasp the laws of physics.%A0The show %AB Tuiles %BB by Cie Atoll.k features a burlesque juggling solo using everyday objects in the spirit of Jacques Tati, defying the laws of gravity on Saturday and Sunday at 4 p.m.AUDIENCE: Families (ages 3 and up)%A0

L’événement Festival Fête de la science Féru des Sciences Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY