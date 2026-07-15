Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

Festival Filmer l’Art et l’Architecture

Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Pour sa quatrième édition, le Festival F’A’A festival de cinéma sur l’art et sur l’architecture poursuit son engagement pour une médiation de l’art par le cinéma.

Un programme sans limite de période, qui explore l’histoire de l’art à travers la création cinématographique.

Il réunira réalisateurs, artistes, historiens d’art, curateurs et critiques qui présenteront et débatteront de neuf séances conçues comme autant de parcours à travers les formes et les récits de l’art et de l’architecture.

Organisé par la Festival Filmer l’Art et l’Architecture .

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire info@filmerlart.com

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English :

A new annual event, the F?A?A Festival ? Filmer l’Art et l’Architecture proposes to explore the fertile relationship between cinema and other arts through a program dedicated to both contemporary creation and reference works.

L’événement Festival Filmer l’Art et l’Architecture Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE