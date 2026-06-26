Béziers

FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER CRÉATIF

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10

fin : 2027-03-10

Date(s) :

2027-03-10

Les membres de l’association Miala vous proposent un atelier créatif sur l’univers du flamenco.

Dans le cadre du Festival Flamenco, les membres de l’association Miala vous proposent un atelier créatif sur l’univers du flamenco. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER CRÉATIF

The members of the Miala Association invite you to a creative workshop exploring the world of flamenco.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER CRÉATIF Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34