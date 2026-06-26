FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA Béziers
samedi 20 mars 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA
13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
La professeure de danse Maïté vous propose une initiation à la danse flamenca.
Dans le cadre du Festival Flamenco, la professeure de danse Maïté vous propose une initiation à la danse flamenca. .
13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr
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English : FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA
Dance teacher Ma%EFt%E9 offers an introduction to flamenco dance.
L’événement FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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