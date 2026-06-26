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AGENDA · Béziers

FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA Béziers

samedi 20 mars 2027 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Adresse
13 boulevard Du Guesclin
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-20

La professeure de danse Maïté vous propose une initiation à la danse flamenca.
Dans le cadre du Festival Flamenco, la professeure de danse Maïté vous propose une initiation à la danse flamenca.   .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80  theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA

Dance teacher Ma%EFt%E9 offers an introduction to flamenco dance.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34

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