Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA

13 boulevard Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

La professeure de danse Maïté vous propose une initiation à la danse flamenca.

Dans le cadre du Festival Flamenco, la professeure de danse Maïté vous propose une initiation à la danse flamenca. .

13 boulevard Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

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English : FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA

Dance teacher Ma%EFt%E9 offers an introduction to flamenco dance.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO 2026 ATELIER DANSE FLAMENCA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34