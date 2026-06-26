Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO 2026 MASTERCLASS GUITARE RUMBA CATALANA

allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-14

Date(s) :

2027-03-13

Stage de guitare pour découvrir la musique flamenca. Bases en guitare requises et instrument personnel obligatoire.

Dans le cadre du Festival Flamenco, Antoine Tato Garcia vous propose de découvrir la musique flamenca.

À partir de 12 ans, il est nécessaire d’avoir des bases en guitare et de venir avec son instrument.

Le stage sera suivi d’un concert de fin de stage en entrée libre. .

allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : FESTIVAL FLAMENCO 2026 MASTERCLASS GUITARE RUMBA CATALANA

Guitar workshop to explore flamenco music. Basic guitar skills required; participants must bring their own instrument.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO 2026 MASTERCLASS GUITARE RUMBA CATALANA Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34