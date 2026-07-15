Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Un flamenco à fleur de peau, où danse, chant et guitare révèlent la force de l’instant présent.

Un seul langage le flamenco. Le néant n’est ni le vide ni l’absence. Dans Ya , le flamenco devient un langage essentiel, capable de révéler un espace scénique traversé par des forces en mouvement. Danse, chant et guitare s’entrelacent pour faire naître une émotion brute, portée par un duo complice dont l’écoute et l’énergie se répondent à chaque instant. Ya , c’est l’ici et maintenant un élan vital où l’artiste et l’être se confondent. La scène devient un souffle, une tension permanente, un espace où la beauté surgit dans toute son intensité. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA

A soulful flamenco in which dance, song, and guitar reveal the power of the present moment.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34