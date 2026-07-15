FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA Béziers
samedi 20 mars 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA
108 allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Un flamenco à fleur de peau, où danse, chant et guitare révèlent la force de l’instant présent.
Un seul langage le flamenco. Le néant n’est ni le vide ni l’absence. Dans Ya , le flamenco devient un langage essentiel, capable de révéler un espace scénique traversé par des forces en mouvement. Danse, chant et guitare s’entrelacent pour faire naître une émotion brute, portée par un duo complice dont l’écoute et l’énergie se répondent à chaque instant. Ya , c’est l’ici et maintenant un élan vital où l’artiste et l’être se confondent. La scène devient un souffle, une tension permanente, un espace où la beauté surgit dans toute son intensité. .
108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA
A soulful flamenco in which dance, song, and guitar reveal the power of the present moment.
L’événement FESTIVAL FLAMENCO A LA VOZ DE YA Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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