Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO LUCIA EN VIVO

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

L’indomptable bailaora, un voyage flamenco libre et énergique porté par la danse et la musique.

Plus qu’un spectacle, Lucía, en Vivo se déploie comme un concert incandescent, où la danse se fond dans la musique et la voix pour créer une énergie brute et singulière. Inspirée par l’esprit de la célèbre rumba El Luis , la bailaora y exprime ses joies, ses peines et ses élans intimes à travers un imaginaire sonore et esthétique foisonnant. Une proposition à la fois spirituelle et indomptée, où le flamenco s’affirme dans toute sa liberté et sa puissance. Lucía Álvarez La Piñona et son ensemble flamenco offrent, au fil de cette tournée, un concert dansé à la fois rafraîchissant, vibrant et intensément vivant.

Réservation conseillée. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English :

The Indomitable Bailaora, a free-spirited and energetic flamenco journey carried by dance and music.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO LUCIA EN VIVO Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34