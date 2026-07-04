Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO TCHAMÁN

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Une transe flamenca où danse, rituel et mémoire ancestrale réveillent les forces du vivant.

Entre flamenco et rituels des peuples premiers. Tchamán est un voyage chorégraphique et sensoriel au cœur de la transe, où le duende du flamenco rencontre la puissance des rituels chamaniques. La scène devient un espace de célébration, où les corps réveillent une mémoire ancestrale et entrent en dialogue avec les forces invisibles. Portée par des rythmes archaïques et l’intensité du flamenco, cette création nous ramène à l’essence du vivant. Elle interroge ce besoin universel de danser pour célébrer, guérir et renouer avec le monde. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English :

A flamenco trance—a blend of dance, ritual, and ancestral memory—awakens the forces of life.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO TCHAMÁN Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34