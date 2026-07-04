Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL FLAMENCO VAIVÉN

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Jazz et Flamenco se rencontrent dans une expérience vivante où danse et musique dialoguent sous vos yeux.

Vaivén est un spectacle hybride où la danse flamenca rencontre la musique jazz, porté par Sara Sánchez et ses deux musiciens. Ensemble, ils tissent un parcours continu où mouvement et son se répondent en temps réel. À travers le corps, le rythme et la présence, la danseuse explore un processus de transformation ce que l’on traverse, ce que l’on retient, et ce que l’on choisit de laisser derrière soi. Vaivén propose une expérience directe et sensorielle, où tout se construit sous les yeux du spectateur.

Réservation conseillée. .

boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English :

Jazz and flamenco come together in a vibrant experience where dance and music interact right before your eyes.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO VAIVÉN Béziers a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34