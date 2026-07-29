Festival Fragments #14 Théâtre des Bains Douches Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Festival Fragments #14

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 19:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Backstage

À l’ère du scroll et du like, la politique se gère aujourd’hui comme un compte Instagram annonces choc, mises en scène, fake news rebaptisées réinformation . Entre épopée politique et comédie satirique, Backstage nous plonge dans les coulisses de la fabrique du pouvoir autour de la figure de Daniel, youtubeur et marionnettiste, devenu favori à la présidentielle. Journalistes, conseillers en image, spin doctors, coachs en media-training… Comment ces figures de l’ombre façonnent nos politiques et mettent nos démocraties à l’épreuve d’une ère post-vérité ?

Le Feu sous la Cendre

Sur un rond-point d’une zone commerciale, Fatiha, aidante à domicile, rejoint un rassemblement contre la vie chère. Autour d’elle, une constellation de gens ordinaires syndicaliste viré, CRS démissionnaire, retraitée, maraîchère éco-féministe. Tous reliés par la même colère sociale et la précarité. Nourri·es d’une longue enquête sur le mouvement des Gilets jaunes, Mélanie Charvy et Romain Ahmed Picquart signent une fiction réaliste où la rage devient joie partagée et solidarité naissante.

Durée 1h10

Tout public

Réservation obligatoire .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Festival Fragments #14

L’événement Festival Fragments #14 Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie