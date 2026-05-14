Festival Gange sur Seine : à la découverte du cinéma indien Club de l’Etoile Cinéma Paris

Gange Sur Seine est un nouveau festival de cinéma international qui vous offre l’opportunité de développer vos imaginaires grâce à la richesse et la diversité du cinéma Indien Indépendant.

Avec sa sélection variée, alternant entre courts-métrages et longs-métrages, le programme propose un panorama complet du cinéma Indien et d’Asie du Sud. Tous les films en compétition seront projetés en première française, européenne et mondiale pour certains.

Les six jours de projections seront également rythmés par une programmation mêlant discussions, débats et table-ronde, en présence des réalisateurs, producteurs et invités du festival.

On vous attend nombreux pour cette édition qui sera pleine d’émotions et de surprises !

Pour sa nouvelle édition, Gange sur Seine vous invite à découvrir le cinéma Indien au cours de projections inédites, à deux pas des Champs-Elysées. Du 9 au 13 octobre, les curieux et cinéphiles sont conviés à venir entre amis ou en famille pour assister aux projections et participer aux événements de la programmation. On vous en dit plus…

Du vendredi 09 octobre 2026 au mardi 13 octobre 2026 :

payant

Réservation en ligne et billetterie sur place

Tarif plein : 12€

Tarif réduit : 9€

(+65 ans, demandeurs d’emplois et familles nombreuses)

Tarif : -de 27 ans : 6€ (uniquement sur place)

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Club de l’Etoile Cinéma 14 Rue Troyon 75017 Paris

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