Informations pratiques

La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Conférence débat

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Conférence débat dans le cadre de la 5ème édition du festival Gourmand’Ici !

Rupture de stock Les vulnérabilités du système alimentaire Ouest Aveyronnais et son adaptation avec Julien Rossignole, Professeur associé à l’Université de technologie de Troie.

Au GAEC du Marigot .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

Panel discussion as part of the 5th edition of the Gourmand?Ici! festival

L’événement Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)