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AGENDA · La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade

jeudi 24 septembre 2026 · La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Ville
12270 La Fouillade
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Conférence débat

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Conférence débat dans le cadre de la 5ème édition du festival Gourmand’Ici !
Rupture de stock Les vulnérabilités du système alimentaire Ouest Aveyronnais et son adaptation avec Julien Rossignole, Professeur associé à l’Université de technologie de Troie.
Au GAEC du Marigot   .

La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00  contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

Panel discussion as part of the 5th edition of the Gourmand?Ici! festival

L’événement Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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