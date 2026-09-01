Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade
jeudi 24 septembre 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
Festival Gourmand’Ici Conférence débat
La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Conférence débat dans le cadre de la 5ème édition du festival Gourmand’Ici !
Rupture de stock Les vulnérabilités du système alimentaire Ouest Aveyronnais et son adaptation avec Julien Rossignole, Professeur associé à l’Université de technologie de Troie.
Au GAEC du Marigot .
La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
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English :
Panel discussion as part of the 5th edition of the Gourmand?Ici! festival
L’événement Festival Gourmand’Ici Conférence débat La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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