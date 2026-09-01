Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade
samedi 19 septembre 2026 · La Fouillade
Informations pratiques
La Fouillade
Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade
La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre du Festival Gourmand’ici, projection du film La Brigade réalisé par Louis-Julien Petit en 2022.
Durée 1h37.
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La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
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English :
As part of the Gourmand’ici Festival, there will be a screening of the film La Brigade, directed by Louis-Julien Petit in 2022.
Runtime: 1 hour 37 minutes.
L’événement Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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