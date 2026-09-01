Informations pratiques

La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre du Festival Gourmand’ici, projection du film La Brigade réalisé par Louis-Julien Petit en 2022.

Durée 1h37.

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La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

As part of the Gourmand’ici Festival, there will be a screening of the film La Brigade, directed by Louis-Julien Petit in 2022.

Runtime: 1 hour 37 minutes.

L’événement Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)