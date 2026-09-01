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Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade

samedi 19 septembre 2026 · La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
12270 La Fouillade
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

La Fouillade

Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade

La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre du Festival Gourmand’ici, projection du film La Brigade réalisé par Louis-Julien Petit en 2022.
Durée 1h37.
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La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00  contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

As part of the Gourmand’ici Festival, there will be a screening of the film La Brigade, directed by Louis-Julien Petit in 2022.
Runtime: 1 hour 37 minutes.

L’événement Festival Gourmand’Ici Projection du film La Brigade La Fouillade a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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