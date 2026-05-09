Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons Grange de Piquemil Monflanquin
Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons Grange de Piquemil Monflanquin dimanche 23 août 2026.
Monflanquin
Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons
Grange de Piquemil 814 route de Villeneuve Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition avec spectacle cabaret Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons.
Avec Catherine. Alcover, Catherine Delourtet, Jean Paul Delvor, Régis Daro, Loïc Joly …
Dîner sur réservation
Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition avec spectacle cabaret Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons.
Avec Catherine. Alcover, Catherine Delourtet, Jean Paul Delvor, Régis Daro, Loïc Joly …
Dîner sur réservation .
Grange de Piquemil 814 route de Villeneuve Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 47 51 24 catherinealcover@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons
The Grange de Piquemil festival is back for another edition with cabaret show Merci Bernard! , theater, cinema and songs.
With Catherine. Alcover, Catherine Delourtet, Jean Paul Delvor, Régis Daro, Loïc Joly …
Dinner on reservation
L’événement Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin 15 mai 2026
- Jam Session scène ouverte Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin 15 mai 2026
- Trail des Plus Beaux Villages de France du Lot et Garonne 2ème édition Monflanquin 16 mai 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 16 mai 2026
- Atelier d’épanouissement personnel Espace Ginko Monflanquin 17 mai 2026