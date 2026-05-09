Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons Grange de Piquemil Monflanquin

Monflanquin

Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons

Grange de Piquemil 814 route de Villeneuve Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 18:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition avec spectacle cabaret Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons.

Avec Catherine. Alcover, Catherine Delourtet, Jean Paul Delvor, Régis Daro, Loïc Joly …

Dîner sur réservation

Retrouver le festival de la Grange de Piquemil pour une nouvelle édition avec spectacle cabaret Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons.

Avec Catherine. Alcover, Catherine Delourtet, Jean Paul Delvor, Régis Daro, Loïc Joly …

Dîner sur réservation .

Grange de Piquemil 814 route de Villeneuve Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 47 51 24 catherinealcover@gmail.com

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English : Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons

The Grange de Piquemil festival is back for another edition with cabaret show Merci Bernard! , theater, cinema and songs.

With Catherine. Alcover, Catherine Delourtet, Jean Paul Delvor, Régis Daro, Loïc Joly …

Dinner on reservation

L’événement Festival Grange de Piquemil Merci Bernard ! , théâtre, cinéma et chansons Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides