Festival Gribouillis | Paul à Québec, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Festival Gribouillis | Paul à Québec Samedi 5 septembre, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T15:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Paul à Québec

Un film de François Bouvier (Canada, 2015, 98′, vf)

1999. Paul est dessinateur. Il vit avec sa petite amie Lucie et leur fille à Montréal. Ses beaux-parents, les Beaulieus, forment avec leurs enfants et petits-enfants un grand et joyeux clan. À l’occasion d’une fête de famille, Roland, patriarche très apprécié qui n’oublie jamais de rappeler à Paul qu’il n’a pas encore épousé sa fille, lui confie qu’il est atteint d’un cancer incurable. Paul se rapproche alors petit à petit de cet homme, apprenant à mieux le connaître à travers des moments aussi beaux que douloureux.

Paul à Québec est l’adaptation cinématographique de la bande dessinée homonyme de Michel Rabagliati.

Cette séance est proposée dans le cadre de l’exposition rétrospective consacrée à cet auteur par le festival Gribouillis à partir du 5 septembre.

Séance présentée par Sarah Vuillermoz, commissaire de l’exposition Michel Rabagliati et directrice artistique du festival Gribouillis.

https://youtu.be/huyYuMaVieA?si=F_icM-zPC5VumNPh

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Projection du film « Paul à Quebec » de François Bouvier, en lien avec l’exposition « Michel Rabagliati » !

©Festival Gribouillis