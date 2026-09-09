Festival Happy Quartz Le Quartz Brest
mercredi 21 octobre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
Festival Happy Quartz
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-21
Un programme ludique où se mêlent spectacles, installations, jeux, ateliers, écoute radiophonique, lecture collective, etc.
Partez à la découverte des arts dans cette petite fabrique d’imaginaire. Quatre journées pour prendre le temps de partager des moments inoubliables en famille, avec les copains, copines et découvrir Le Quartz autrement.
Informations pratiques
Le programme détaillé sera révélé en septembre.
Durée 1h15.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement Festival Happy Quartz Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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