Festival Happy Quartz Le Quartz Brest

Informations pratiques

Brest

Festival Happy Quartz

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-21

Un programme ludique où se mêlent spectacles, installations, jeux, ateliers, écoute radiophonique, lecture collective, etc.

Partez à la découverte des arts dans cette petite fabrique d’imaginaire. Quatre journées pour prendre le temps de partager des moments inoubliables en famille, avec les copains, copines et découvrir Le Quartz autrement.

Informations pratiques

Le programme détaillé sera révélé en septembre.

Durée 1h15.

Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Happy Quartz Brest a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue