UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fermanville

Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique Fermanville

samedi 29 août 2026 · Fermanville

Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique Fermanville

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place Marie Ravenel
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif

Fermanville

Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique

Place Marie Ravenel Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 21:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Influencée par la musique classique au jazz, en passant par les textures modulaires des synthétiseurs et boîtes à rythmes, la nouvelle machine sonore du groupe expérimente un set hybride entre électronique et acoustique, pour créer une musique de club qui fait vibrer l’âme.   .

Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie   collectifhorsol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique

L’événement Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Fermanville (Manche)