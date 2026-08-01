Informations pratiques

Fermanville

Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique

Place Marie Ravenel Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 21:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Influencée par la musique classique au jazz, en passant par les textures modulaires des synthétiseurs et boîtes à rythmes, la nouvelle machine sonore du groupe expérimente un set hybride entre électronique et acoustique, pour créer une musique de club qui fait vibrer l’âme. .

Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

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English : Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique

L’événement Festival Horsol Concert Crazy Moduls musique électronique Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire