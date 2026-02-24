Festival Impromptu Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Festival Impromptu Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy mercredi 5 août 2026.
Festival Impromptu
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Récital trio Animaux rigolos, tango et compositions par le trio BOB. Programme ludique, humoristique et dansant.
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 06 27 99 christine.barakat@yahoo.fr
English :
Trio recital Animaux rigolos, tango and compositions by the BOB trio. A playful, humorous and danceable program.
