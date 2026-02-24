Festival Impromptu Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Festival Impromptu
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
2026-08-07
Récital piano et chant, Ciel étoilé Y. Quenel, pianiste et compositeur, D. Megret, soprano. Programme Bach, Rameau, Chopin, Schumann, Debussy, Fauré,…
Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 06 27 99 christine.barakat@yahoo.fr
English :
Recital piano et chant, Ciel étoilé Y. Quenel, pianist and composer, D. Megret, soprano. Program: Bach, Rameau, Chopin, Schumann, Debussy, Fauré,…
L’événement Festival Impromptu Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon