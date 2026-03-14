Festival IN ValenScène Spectacles Ah l’Humanité ! et Minou a mangé lion ! Théâtre de la ville Valence
Festival IN ValenScène Spectacles Ah l’Humanité ! et Minou a mangé lion ! Théâtre de la ville Valence jeudi 4 juin 2026.
Valence
Festival IN ValenScène Spectacles Ah l’Humanité ! et Minou a mangé lion !
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Un festival où le théâtre questionne l’humanité avec humour, poésie et décalage, tandis que les regards des Chasseurs d’Images investissent le hall à travers une exposition photo vivante et sensible.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
A festival where theater questions humanity with humor, poetry and off-beatness, while the eyes of Chasseurs d?Images take over the hall with a lively and sensitive photo exhibition.
L’événement Festival IN ValenScène Spectacles Ah l’Humanité ! et Minou a mangé lion ! Valence a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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