Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Place René Cassin Espaly-Saint-Marcel
Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Place René Cassin Espaly-Saint-Marcel dimanche 26 juillet 2026.
Espaly-Saint-Marcel
Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel
Place René Cassin Maison des Jeunes & place René Cassin Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du festival Interfolk, la Ama Zebra Youth Organisation d’Afrique du Suf sera en représentation à Espaly Saint-Marcel.
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Place René Cassin Maison des Jeunes & place René Cassin Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com
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English :
As part of the Interfolk Festival, the Ama Zebra Youth Organization from Southern Africa will be performing at Espaly Saint-Marcel.
L’événement Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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