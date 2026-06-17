Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Place René Cassin Espaly-Saint-Marcel

Espaly-Saint-Marcel

Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel

Place René Cassin Maison des Jeunes & place René Cassin Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du festival Interfolk, la Ama Zebra Youth Organisation d’Afrique du Suf sera en représentation à Espaly Saint-Marcel.

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Place René Cassin Maison des Jeunes & place René Cassin Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

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English :

As part of the Interfolk Festival, the Ama Zebra Youth Organization from Southern Africa will be performing at Espaly Saint-Marcel.

L’événement Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay