Festival Interfolk Tahiti à Rosières Salle polyvalente Rosières

Rosières

Festival Interfolk Tahiti à Rosières

Salle polyvalente Centre bourg Rosières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre du festival Interfolk, le Ballet Manahau de Tahiti sera en représentation à Rosières.

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Salle polyvalente Centre bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com

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English :

As part of the Interfolk Festival, the Manahau Ballet of Tahiti will perform in Rosières.

L’événement Festival Interfolk Tahiti à Rosières Rosières a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay