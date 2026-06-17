Festival Interfolk Tahiti à Rosières Salle polyvalente Rosières
Festival Interfolk Tahiti à Rosières Salle polyvalente Rosières dimanche 26 juillet 2026.
Rosières
Festival Interfolk Tahiti à Rosières
Salle polyvalente Centre bourg Rosières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Dans le cadre du festival Interfolk, le Ballet Manahau de Tahiti sera en représentation à Rosières.
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Salle polyvalente Centre bourg Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes interfolk@gmail.com
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English :
As part of the Interfolk Festival, the Manahau Ballet of Tahiti will perform in Rosières.
L’événement Festival Interfolk Tahiti à Rosières Rosières a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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