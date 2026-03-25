Festival International de Colmar Alain Altinoglu vous raconte l’orchestre Colmar
Festival International de Colmar Alain Altinoglu vous raconte l’orchestre Colmar samedi 11 juillet 2026.
Festival International de Colmar Alain Altinoglu vous raconte l’orchestre
29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Quel est le fonctionnement d’un orchestre ?
Quels sont les rôles du chef et des musiciens ? Leurs relations ?
Alain Altinoglu invite le public à explorer avec lui toutes ces questions et partagera, à l’occasion de cette rencontre, sa connaissance de la musique et des orchestres.
Un vrai moment d’échange et de partage.
Direction Alain Altinoglu 0 .
29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com
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English :
L’événement Festival International de Colmar Alain Altinoglu vous raconte l’orchestre Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar
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