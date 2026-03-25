Festival International de Colmar Alain Altinoglu vous raconte l’orchestre

29 Grand Rue Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Quel est le fonctionnement d’un orchestre ?

Quels sont les rôles du chef et des musiciens ? Leurs relations ?

Alain Altinoglu invite le public à explorer avec lui toutes ces questions et partagera, à l’occasion de cette rencontre, sa connaissance de la musique et des orchestres.

Un vrai moment d’échange et de partage.

Direction Alain Altinoglu 0 .

29 Grand Rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 97 infofestival@tourisme-colmar.com

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English :

L’événement Festival International de Colmar Alain Altinoglu vous raconte l’orchestre Colmar a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme de Colmar