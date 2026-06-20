Festival international de musique Les Chemins du baroque dans le Nouveau Monde Sarrebourg
Festival international de musique Les Chemins du baroque dans le Nouveau Monde Sarrebourg jeudi 22 octobre 2026.
Sarrebourg
Festival international de musique Les Chemins du baroque dans le Nouveau Monde
Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-22
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-22
Programme en cours, dates sous réserve de modificationTout public
.
Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
Program currently in progress; dates subject to change
L’événement Festival international de musique Les Chemins du baroque dans le Nouveau Monde Sarrebourg a été mis à jour le 2026-06-20 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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