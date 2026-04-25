Festival international des écrits de femmes 14ème édition Salle de l’orangerie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Festival international des écrits de femmes 14ème édition

Salle de l’orangerie Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

14e édition du Festival international des écrits de femmes

Philosophes & Penseuses

Du 16 au 18 octobre 2026

Longtemps, les femmes ont été exclues de la rationalité. Il suffit pourtant de prêter attention à notre matrimoine pour y rencontrer le nom et l’œuvre de femmes habiles à réfléchir, conceptualiser, abstraire. Toutes n’ont pas élaboré de système, à l’image des grands noms masculins du canon philosophique occidental, mais nombreuses sont celles qui ont renouvelé un questionnement, forgé des notions, opéré des synthèses décisives pour provoquer les idées de leur temps.

Leurs textes nous invitent à envisager une autre forme de sagesse, loin de la mesure et du juste milieu ; une sagesse subversive, intense, qui parle depuis les marges de l’institution…. Les femmes philosophes, loin d’être seulement sages, seraient-elles des agitatrices ?

L’édition 2026 du FIEF consacrée aux femmes philosophes met en lumière celles par qui la pensée arrive.

Liste des participantes et programme détaillé à venir. .

Salle de l’orangerie Place du Château Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 44 05 contact@maisondecolette.fr

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English : Festival international des écrits de femmes 14ème édition

L’événement Festival international des écrits de femmes 14ème édition Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-25 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)