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Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 1 & soirée d’ouverture Place du village Lasalle

Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 1 & soirée d’ouverture Place du village Lasalle jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Place du village

Adresse : Le village

Ville : 30460 Lasalle

Département : Gard

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif : 60 60 60 Forfait 10 Séances (partageable) ou Pass Festival (nominatif)

Lasalle

Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 1 & soirée d’ouverture

Place du village Le village Lasalle Gard

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Forfait 10 Séances (partageable) ou Pass Festival (nominatif)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 22:45:00
fin : 2026-05-13 00:00:00

Date(s) :
2026-05-13

Ouverture du festival, projections de films à partir de 18h puis ciné-concert suivi d’un premier concert gratuit de Hot Beats Lou Ba(da)ss. Buvette et restauration sur place.
Programme et grille horaire des projections téléchargeables.
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Place du village Le village Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 4 66 60 17 99  contact@doc-cevennes.org

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English :

Opening of the festival, film screenings from 6pm, followed by a free concert by Hot Beats Lou Ba(da)ss. Refreshments and catering on site.
Program and schedule downloadable.

L’événement Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 1 & soirée d’ouverture Lasalle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

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