Lasalle

Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 4 & soirée de cloture

Le village Lasalle Gard

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Moins de 18 ans, Adhérents Champ-Contrechamp,

étudiant.e.s et bénéficiaires des minimas sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 00:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dernière journée de projections films, de 10h à 22h30

Soirée de clôture Les Fafarons nous font le plaisir de clôturer cette 25ème édition en musique !

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Le village Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 4 66 60 17 99 contact@doc-cevennes.org

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English :

Final day of film screenings, from 10am to 10:30pm

Closing evening: Les Fafarons are delighted to bring this 25th edition to a musical close!

L’événement Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 4 & soirée de cloture Lasalle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes