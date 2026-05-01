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Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3 Lasalle

Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3 Lasalle vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Le village

Ville : 30460 Lasalle

Département : Gard

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 la séance

Lasalle

Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3

Le village Lasalle Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

la séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 00:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Projections de 10h à 23h, programme et grille horaire des projections téléchargeables
3ème soirée de Concert The Cardabells, blues & flok
Buvette et restauration sur place
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Le village Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 4 66 60 17 99  contact@doc-cevennes.org

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English :

Screenings from 10am to 11pm, program and schedule downloadable
3rd Concert evening: The Cardabells, blues & flok
Refreshments and catering on site

L’événement Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3 Lasalle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes

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