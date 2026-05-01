Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3 Lasalle
Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3 Lasalle vendredi 15 mai 2026.
Lasalle
Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3
Le village Lasalle Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
la séance
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 00:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Projections de 10h à 23h, programme et grille horaire des projections téléchargeables
3ème soirée de Concert The Cardabells, blues & flok
Buvette et restauration sur place
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Le village Lasalle 30460 Gard Occitanie +33 4 66 60 17 99 contact@doc-cevennes.org
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English :
Screenings from 10am to 11pm, program and schedule downloadable
3rd Concert evening: The Cardabells, blues & flok
Refreshments and catering on site
L’événement Festival International du Documentaire Doc en Cévennes Jour 3 Lasalle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes
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