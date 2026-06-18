Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles Bar Chez les Filles Marmande jeudi 24 septembre 2026.

Marmande

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles

Bar Chez les Filles 8 Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles

Concert Grappelli my Love au bar Chez les filles à Marmande .

Bar Chez les Filles 8 Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles

Jazz et Garonne Festival #16 Grappeli My Love Concert at the Chez les Filles Bar

L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne