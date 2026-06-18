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Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles Bar Chez les Filles Marmande

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles Bar Chez les Filles Marmande

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles Bar Chez les Filles Marmande jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Bar Chez les Filles

Adresse : 8 Place du Marché

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : jeudi 24 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Marmande

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles

Bar Chez les Filles 8 Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles
Concert Grappelli my Love au bar Chez les filles à Marmande   .

Bar Chez les Filles 8 Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles

Jazz et Garonne Festival #16 Grappeli My Love Concert at the Chez les Filles Bar

L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Concert Grappeli My Love au Bar Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne

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