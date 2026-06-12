Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO Théâtre Comoedia Marmande

Marmande

Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO

20h Concert Pierre PERCHAUD Quintet

Pour son retour en tant que leader Pierre Perchaud revient avec une toute nouvelle formation en 5tet.

Musiciens

Jules Regard trombone

Christophe Panzani saxophone

Tony Paeleman piano et syntétiseur

Stéphane Huchard drums

Pierre Perchaud guitare

21 h Concert Mathias LEVY et Lou TAVANO

Chant Song, nouvel album de Mathias Lévy est un dialogue permanent, une quête perpétuelle d’un équilibre et d’un sens entre la voix et les cordes frottées, le souffle du chant et celui de l’accordéon, les mots de poètes comme Prévert ou Cendrars, et la joie de l’improvisation

collective et de la liberté…

Musiciens

Mathias Levy (violon)

Lou Tavano (chant)

Laurent Derache (accordéon)

Sébastien Giniaux (guitare, violoncelle)

Jean-Philippe Viret (contrebasse) .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO

Jazz et Garonne Festival #16 Concerts by Pierre PERCHAUD, Mathias LEVY, and Lou TAVANO

L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne