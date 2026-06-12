Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO Théâtre Comoedia Marmande
Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO Théâtre Comoedia Marmande vendredi 9 octobre 2026.
Marmande
Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO
20h Concert Pierre PERCHAUD Quintet
Pour son retour en tant que leader Pierre Perchaud revient avec une toute nouvelle formation en 5tet.
Musiciens
Jules Regard trombone
Christophe Panzani saxophone
Tony Paeleman piano et syntétiseur
Stéphane Huchard drums
Pierre Perchaud guitare
21 h Concert Mathias LEVY et Lou TAVANO
Chant Song, nouvel album de Mathias Lévy est un dialogue permanent, une quête perpétuelle d’un équilibre et d’un sens entre la voix et les cordes frottées, le souffle du chant et celui de l’accordéon, les mots de poètes comme Prévert ou Cendrars, et la joie de l’improvisation
collective et de la liberté…
Musiciens
Mathias Levy (violon)
Lou Tavano (chant)
Laurent Derache (accordéon)
Sébastien Giniaux (guitare, violoncelle)
Jean-Philippe Viret (contrebasse) .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO
Jazz et Garonne Festival #16 Concerts by Pierre PERCHAUD, Mathias LEVY, and Lou TAVANO
L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Concerts Pierre PERCHAUD Mathias LEVY et Lou TAVANO Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne
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