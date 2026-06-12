Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz Médiatèque Albert Camus Marmande
Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz Médiatèque Albert Camus Marmande samedi 26 septembre 2026.
Marmande
Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz
Médiatèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz
Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz
À travers une formation légère mêlant guitare, batterie et percussions, Nicolas et Robin revisitent des standards de jazz et des chansons arrangées pour enfants dans un langage jazz accessible, vivant et ludique.
Le concert invite les enfants à écouter, reconnaître, répondre, participer et explorer le rythme, la mélodie et l’improvisation. .
Médiatèque Albert Camus 23 Rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz
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L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Goûter Jazz Marmande a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Val de Garonne
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