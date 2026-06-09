Festival Jazz et Garonne #16 Théâtre Comoedia Marmande

Marmande

Festival Jazz et Garonne #16

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-09-26

Festival Jazz et Garonne #16

Festival Jazz et Garonne #16

24 septembre Concert Grappelli my Love au bar Chez les filles à Marmande

26 septembre Goûter Jazz à la Médiathèque de Marmande

8 octobre Conte musical 3 classes à salle MTL Meilhan sur Garonne

9 octobre Concerts Pierre PERCAHAUD (5TE) Mathias LÉVY & Lou TAVANO (5TE)

10 octobre Concerts Benny LACKNER (5TE) Paolo FRESU (4TE) au Théâtre Comoedia Marmande

11 octobre Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo à l’église de Fourques sur Garonne. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Festival Jazz et Garonne #16

Jazz et Garonne Festival #16

L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Marmande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Val de Garonne