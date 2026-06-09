Festival Jazz et Garonne #16 Théâtre Comoedia Marmande
Festival Jazz et Garonne #16 Théâtre Comoedia Marmande samedi 26 septembre 2026.
Marmande
Festival Jazz et Garonne #16
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-09-26
Festival Jazz et Garonne #16
Festival Jazz et Garonne #16
24 septembre Concert Grappelli my Love au bar Chez les filles à Marmande
26 septembre Goûter Jazz à la Médiathèque de Marmande
8 octobre Conte musical 3 classes à salle MTL Meilhan sur Garonne
9 octobre Concerts Pierre PERCAHAUD (5TE) Mathias LÉVY & Lou TAVANO (5TE)
10 octobre Concerts Benny LACKNER (5TE) Paolo FRESU (4TE) au Théâtre Comoedia Marmande
11 octobre Concert Didier ITHURSARRY & Christophe MONNIOT Duo à l’église de Fourques sur Garonne. .
Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Jazz et Garonne #16
Jazz et Garonne Festival #16
L’événement Festival Jazz et Garonne #16 Marmande a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Val de Garonne
À voir aussi à Marmande (Lot-et-Garonne)
- Atelier d’écriture Diversité et différence à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande 13 juin 2026
- Retro Gaming à la Médiathèque Rue de la République Marmande 13 juin 2026
- Exposition Portraits Musée Marzelles Marmande 13 juin 2026
- Vide-grenier Marmande 14 juin 2026
- Concert de Vibra’Sons PAYSAGES Marmande 16 juin 2026