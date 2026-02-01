Festival Jeunes Talents en Loudunais Collégiale Sainte-Croix Loudun

Festival Jeunes Talents en Loudunais

Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-16

Le but de ce festival, outre la mise en avant de la musique dite classique dans un lieu exceptionnel de notre patrimoine, est la promotion de jeunes musiciens encore dans les conservatoires nationaux ou tout juste sortis, et qui préparent des concours internationaux, c’est à dire des artistes déjà de haut niveau et de très belle qualité musicale.

Possibilité de pass pour plusieurs concerts

Organisé par l’Association Gabriel Fauré .

Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 pascalepierre.ducrot@gmail.com

English : Festival Jeunes Talents en Loudunais

