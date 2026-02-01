Festival Jeunes Talents en Loudunais Collégiale Sainte-Croix Loudun
Festival Jeunes Talents en Loudunais Collégiale Sainte-Croix Loudun jeudi 13 août 2026.
Festival Jeunes Talents en Loudunais
Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-13
Le but de ce festival, outre la mise en avant de la musique dite classique dans un lieu exceptionnel de notre patrimoine, est la promotion de jeunes musiciens encore dans les conservatoires nationaux ou tout juste sortis, et qui préparent des concours internationaux, c’est à dire des artistes déjà de haut niveau et de très belle qualité musicale.
Possibilité de pass pour plusieurs concerts
Organisé par l’Association Gabriel Fauré .
Collégiale Sainte-Croix 1 Place Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22 pascalepierre.ducrot@gmail.com
English : Festival Jeunes Talents en Loudunais
