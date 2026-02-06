Festival Jeunesse 2026 Chamonix Mont-Blanc 7ème édition Salle Olca Les Houches

Festival Jeunesse 2026 Chamonix Mont-Blanc 7ème édition

Salle Olca 267 rue du Mont Blanc Les Houches Haute-Savoie

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

2026-03-21

7e édition déjà et le plaisir de faire découvrir et mettre en lumière les auteurs et illustrateurs de la littérature jeunesse est plus que jamais au rendez-vous !

Salle Olca 267 rue du Mont Blanc Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

already in its 7th year, the pleasure of discovering and highlighting authors and illustrators of children’s literature is as great as ever!

