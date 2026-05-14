Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous ateliers d’écriture null Impasse du Crot Vézelay

Vézelay

Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous ateliers d’écriture

null Impasse du Crot Maison Jules-Roy Vézelay Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-09 2026-09-12

Pour cette troisième édition, le festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous la Maison Jules-Roy s’affirme comme un lieu dédié à la création littéraire. Au cœur de cette programmation, la correspondance bouleversante entre Jules Roy et Tatiana révèle un patrimoine épistolaire majeur, profondément ancré à Vézelay. Le festival met aussi en lumière Evguénie Sokolov, unique roman de Serge Gainsbourg, texte singulier et provocateur où Gainsbourg dialogue avec Gainsbarre. La musique y trouve toute sa place, en écho à l’enregistrement des Suites de Bach par Rostropovitch dans la basilique de Vézelay en 1991, avec un grand concert comme moment phare. Héritier du livre Rostropovitch, Gainsbourg et Dieu, ce festival célèbre la rencontre de ces figures et fait revivre un lieu emblématique de création artistique.

Atelier d’écriture Écrivez une lettre à Jules Roy, Rostropovitch et/ou Gainsbourg…

avec Cécile Berly, historienne et écrivaine?

A vos plumes ! Séances adultes (4 ateliers)

Mercredi 9 septembre 2026 à 10h et à 14h

Samedi 12 septembre 2026 à 10h et à 14h

Dans les jardins ou à la Maison Jules-Roy de Vézelay

Dans le cadre du festival, un atelier d’écriture ouvert aux visiteurs et aux spectateurs.?

Donnez libre cours à un souvenir, à une émotion, à une sensation…

Écrivez à Jules Roy qui s’est éteint à Vézelay à l’âge de 93 ans, il y a vingt-cinq ans, et où il a passé les vingt dernières années de sa vie.

Écrivez à Rostropovitch, à propos de sa venue à Vézelay. L’avez-vous vu où auriez-vous aimé le voir ? dans les rues, à la basilique ? L’avez-vous entendu jouer les Suites de Bach ?

Écrivez à Gainsbourg qui a passé six mois à Vézelay, de juillet 1990 à janvier 1991. L’avez-vous vu ? Auriez-vous aimé le rencontrer, discuter avec lui ? Aimez-vous ses chansons, sa façon de chanter, de créer, de provoquer ?

Écrivez une lettre à propos des Suites de Bach, des chansons de Gainsbourg, d’un livre de Jules Roy, de sa maison, de Vézelay, de la basilique, de l’existence même de ce festival littéraire musical…

Laissez-vous emporter par la magie de cette rencontre artistique unique, un moment de partage et d’émotion qui vous laissera une empreinte durable. .

null Impasse du Crot Maison Jules-Roy Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 85 17 maison-jules-roy@yonne.fr

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English : Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous ateliers d’écriture

L’événement Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous ateliers d’écriture Vézelay a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)