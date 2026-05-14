Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Lecture Unicae unica lettres d’amour de Tatiana et Jules Roy null Impasse du Crot Vézelay

Vézelay

Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Lecture Unicae unica lettres d’amour de Tatiana et Jules Roy

null Impasse du Crot Maison Jules-Roy Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 21:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Pour cette troisième édition, le festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous la Maison Jules-Roy s’affirme comme un lieu dédié à la création littéraire. Au cœur de cette programmation, la correspondance bouleversante entre Jules Roy et Tatiana révèle un patrimoine épistolaire majeur, profondément ancré à Vézelay. Le festival met aussi en lumière Evguénie Sokolov, unique roman de Serge Gainsbourg, texte singulier et provocateur où Gainsbourg dialogue avec Gainsbarre. La musique y trouve toute sa place, en écho à l’enregistrement des Suites de Bach par Rostropovitch dans la basilique de Vézelay en 1991, avec un grand concert comme moment phare. Héritier du livre Rostropovitch, Gainsbourg et Dieu, ce festival célèbre la rencontre de ces figures et fait revivre un lieu emblématique de création artistique.

Vendredi 11 septembre 2026 à 20h30

Jardin de la Maison Jule-Roy

Repli, si mauvais temps à la Cité de la Voix de Vézelay

Lecture Unicae unica lettres d’amour de Tatiana et Jules Roy

avec un duo d’artistes, Sylvia Bergé, sociétaire de la Comédie française et (distribution en cours)

Une adaptation de Cécile Berly de la correspondance de Tatiana et Jules Roy.

Jules Roy et les femmes. C’est l’histoire d’un homme de son temps qui aime les femmes tout en les méprisant quelque peu. Et qui cache encore moins son incompréhension pour les femmes qui écrivent. Le 7 décembre 1965, Jules Roy se remarie avec Tatiana Soukhoroukoff. Elle est journaliste, poète, traductrice c’est elle qui traduit les ouvrages de son grand écrivain de mari.

Entre ces deux caractères opposés mais complémentaires, c’est une histoire d’amour et de lettres.

Ils sont, l’un pour l’autre, Unicae unica , uniques. Ils ont également en commun, à partir de 1978, une passion pour Vézelay et cette maison tournée vers la basilique qu’ils chérissent. Cette correspondance est brillante. Il est temps qu’elle trouve sa place dans l’histoire de la littérature.

Je me sens un peu triste, avec un grand désir de voir de temps en temps des amis, et de me plonger dans le travail de création, le seul qui me comble. Le temps approche où je vais m’y remettre. Puisses-tu m’aider de tes lumières d’esprit et de cœur. […] Je t’aime à ma façon, et, très souvent, je m’aperçois que tu ne sais pas que je t’aime. […] Si tu te doutais seulement à quel point tu m’es douce, chère et nécessaire, cela te faciliterait tellement la vie… Que peut dire de meilleur un mari à sa femme ?

Lettre de Jules Roy à sa femme Tatiana, le 4 septembre 1966 .

null Impasse du Crot Maison Jules-Roy Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 85 17 maison-jules-roy@yonne.fr

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English : Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Lecture Unicae unica lettres d’amour de Tatiana et Jules Roy

L’événement Festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous Lecture Unicae unica lettres d’amour de Tatiana et Jules Roy Vézelay a été mis à jour le 2026-05-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)