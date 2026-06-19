Baume-les-Dames

Festival KoBoLD

Rues de Baume les Dames Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

Le Festival KoBoLD revient pendant 3 jours à Baume les Dames pour sa 6ème édition. Les rues et quartiers de la commune seront animés par des concerts, des spectacles et des performances artistiques. Cela permettra de pouvoir se retrouver, rire, découvrir des talents et s’émerveiller ensemble ! .

Rues de Baume les Dames Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté culture@baumelesdames.org

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English : Festival KoBoLD

L’événement Festival KoBoLD Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS