Visite guidée de la Médiathèque Jean Grosjean. Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames vendredi 3 juillet 2026.

Baume-les-Dames

Visite guidée de la Médiathèque Jean Grosjean.

Médiathèque Jean Grosjean 1 place de la Loi Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-29

Découvrez l’ancien auditoire de Baume les Dames de la salle d’audience aux prisons.

Rendez-vous à la Médiathèque Jean Grosjean durant les heures d’ouverture. Entrée libre. .

Médiathèque Jean Grosjean 1 place de la Loi Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

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English : Visite guidée de la Médiathèque Jean Grosjean.

L’événement Visite guidée de la Médiathèque Jean Grosjean. Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS