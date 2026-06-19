Baume-les-Dames

Vide Grenier annuel du Club BMX

Rue Mi-Cour Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Rendez-vous sur le parking du super U de Baume les Dames (Rue Mi-cour) pour le grand vide grenier annuel du club BMX Baume les dames.

Entrée gratuite pour les visiteurs

Buvette et sandwich sur place

Pour les exposants, le tarif est de 3€ par mètre longueur (minimum 4 ML) .

Rue Mi-Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté baumelesdamesbmx@gmail.com

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English : Vide Grenier annuel du Club BMX

L’événement Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS