Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames
Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames dimanche 5 juillet 2026.
Baume-les-Dames
Vide Grenier annuel du Club BMX
Rue Mi-Cour Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Rendez-vous sur le parking du super U de Baume les Dames (Rue Mi-cour) pour le grand vide grenier annuel du club BMX Baume les dames.
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette et sandwich sur place
Pour les exposants, le tarif est de 3€ par mètre longueur (minimum 4 ML) .
Rue Mi-Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté baumelesdamesbmx@gmail.com
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English : Vide Grenier annuel du Club BMX
L’événement Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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