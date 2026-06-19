UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames

Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Rue Mi-Cour
Ville
25110 Baume-les-Dames
Département
Doubs
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif

Baume-les-Dames

Vide Grenier annuel du Club BMX

Rue Mi-Cour Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Rendez-vous sur le parking du super U de Baume les Dames (Rue Mi-cour) pour le grand vide grenier annuel du club BMX Baume les dames.
Entrée gratuite pour les visiteurs
Buvette et sandwich sur place
Pour les exposants, le tarif est de 3€ par mètre longueur (minimum 4 ML)   .

Rue Mi-Cour Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   baumelesdamesbmx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier annuel du Club BMX

L’événement Vide Grenier annuel du Club BMX Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)