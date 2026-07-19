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FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 3 Station Bottière Nantes

vendredi 31 juillet 2026 · Station Bottière · Nantes

FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 3 Station Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Station Bottière
Adresse
Allée Nicole-Reine Lepaute, Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
consommations à tarif très réduit

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 20:00 – 23:00
Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99 

LA MAIN GESTUEUSEMarie Abela, chanteuse et Claire Dufois, danseuse se proposent de traverser un répertoire de chansons en français.Elles les revisitent , les « double languent », les questionnent, les mettent en gestes , en mouvementLe geste, celui de la voix, celui des mains et de chaque muscle du visage, du corps…Elles se posent , tels des papillons ou libellules, là où le vent les mènent et adaptent leur mise en scène In Situ.Deux corps au service du dire et du rêve.A nue, à coeur et en choeur , valse la morosité et advienne qui s’émouvra !Leur répertoire est composé de chansons d’Anne Sylvestre,Georges Brassens, Bourvil, Edith Piaf, Charles Aznavour, JacquesBrel et de Marie AbelaDes salons, des jardins, des bateaux , des tréteaux ; scènes petites et grandes, dedans dehors…TOUT PUBLICDurée : 50MN environ

Station Bottière Nantes 44300


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