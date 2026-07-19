FESTIVAL LA BELLE STATION D’ÉTÉ – soirée 3 Station Bottière Nantes
vendredi 31 juillet 2026 · Station Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-31 20:00 – 23:00
Gratuit : oui consommations à tarif très réduit Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99
LA MAIN GESTUEUSEMarie Abela, chanteuse et Claire Dufois, danseuse se proposent de traverser un répertoire de chansons en français.Elles les revisitent , les « double languent », les questionnent, les mettent en gestes , en mouvementLe geste, celui de la voix, celui des mains et de chaque muscle du visage, du corps…Elles se posent , tels des papillons ou libellules, là où le vent les mènent et adaptent leur mise en scène In Situ.Deux corps au service du dire et du rêve.A nue, à coeur et en choeur , valse la morosité et advienne qui s’émouvra !Leur répertoire est composé de chansons d’Anne Sylvestre,Georges Brassens, Bourvil, Edith Piaf, Charles Aznavour, JacquesBrel et de Marie AbelaDes salons, des jardins, des bateaux , des tréteaux ; scènes petites et grandes, dedans dehors…TOUT PUBLICDurée : 50MN environ
Station Bottière Nantes 44300
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